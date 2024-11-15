Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, для Сил обороны нет угрозы окружения в Курахово. Однако россияне, прилагая немало усилий, пытаются создать такие условия.

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Действия противника

Александр Коваленко подчеркнул, что оккупанты пытаются обойти Курахово с юга и севера, однако там мешает Кураховское водохранилище. Это препятствие для россиян, которое не позволяет им быстро продвигаться.

Но давление все же серьезное. На юге противнику важно выйти на два основных направления, говорится о селах Сухие Ялы и Дальнее,

– отметил он.

Опасность захвата села Дальнее заключается в том, что оккупантам может удаться перерезать трассу на Курахово, которая обеспечивает военное снабжение.

Какова ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

К слову, за 13 ноября российская армия осуществила 151 боевое столкновение на разных направлениях, наиболее интенсивные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 70 авиаударов и выпустил почти 4 000 снарядов по позициям ВСУ, используя КАБы, дроны-камикадзе и другое вооружение.