Об этом рассказывает "Суспільне Донбас" со ссылкой на представителя пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского, сообщает 24 Канал. По его словам, механизированный штурм удалось остановить еще на подходах.

79-я бригада разбила колонну российской бронетехники

20 ноября на Кураховском направлении российские войска предприняли попытку прорвать оборону ВСУ, использовав 17 боевых бронированных машин с десантом, четыре танка и поддержку артиллерии.

По его словам, механизированный штурм удалось остановить еще на подходах к переднему краю украинских позиций благодаря слаженной работе аэроразведки и операторов ударных дронов.

В результате боя воины 79-й бригады уничтожили семь бронемашин и один танк оккупантов.

Несмотря на серьезные потери, российские войска не прекращают попыток штурма. Они применяют пехоту, квадроциклы, мотоциклы и багги, продолжая атаки ежедневно.

К слову, ранее командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что оккупанты используют пешую тактику с целью количественного проведения штурмов, но не достигают существенных тактических успехов.

К тому же погодные условия уменьшили эффективность беспилотных систем, однако штурмовая пехота продолжает действовать.