В вечернем отчете Генштаба говорится о том, что враг нанес 42 авиаудара по территории Украины, сбросив 84 УАБа. А еще было 644 дрона-камикадзе.
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Что происходит на фронте сейчас
Всего с начала этих суток произошло 164 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях,
– сказано в посте.
На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать наши позиции у Волчанска и Старицы. В то же время вражеская авиация атаковала населенный пункт Малые Проходы управляемыми бомбами.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого. Девятнадцать боев завершено, семь – еще продолжаются.
На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.
На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации враг совершил девять штурмовых действий. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Дачного и Щербиновки. Все атаки агрессора отражены.
С начала этих суток противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидово и Крутого Яра, что на Покровском направлении. Наши защитники отбили 24 атаки, одно боевое столкновение – еще продолжается.
На Кураховском направлении враг также совершил 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукурино, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Катериновки. 32 боевые столкновения завершены, еще два – до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны у Раздольного и Богоявленки.
На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение неподалеку от Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.
На других направлениях – без особых изменений. Сегодня стоит отметить воинов 35 отдельной бригады морской пехоты и 15 отдельного горно-штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике,
– подытожили в Генштабе.