У вечірньому звіті Генштабу ідеться про те, що ворог завдав 42 авіаудари по території України, скинувши 84 КАБи. А ще було 644 дрони-камікадзе.

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Що відбувається на фронті зараз

Загалом від початку цієї доби відбулося 164 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках,

– сказано в дописі.

На Харківському напрямку противник безуспішно намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Стариці. Водночас ворожа авіація атакувала населений пункт Малі Проходи керованими бомбами.

На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого. Дев'ятнадцять боїв завершено, сім – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував наші позиції поблизу Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку за підтримки бомбардувальної авіації ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного та Щербинівки. Всі атаки агресора відбито.

Від початку цієї доби противник 25 разів атакував у районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру, що на Покровському напрямку. Наші захисники відбили 24 атаки, одне бойове зіткнення – ще триває.

На Курахівському напрямку ворог також здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. 32 бойові зіткнення завершено, ще два – досі тривають.

На Времівському напрямку противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Роздольного та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено п'ять спроб окупантів атакувати наші позиції.

На інших напрямках – без особливих змін. Сьогодні варто відзначити воїнів 35 окремої бригади морської піхоти та 15 окремого гірсько-штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці,

– підсумували в Генштабі.