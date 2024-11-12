Водохранилище расположено к северу от Курахово и является одним из флангов украинских защитников. Об этом 24 Каналу рассказал основатель БФ "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный, добавив, что этим обусловлена военная цель подрыва дамбы.

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В чем опасность для россиян

Очевидно, что оккупанты хотели убрать воду из водохранилища для того, чтобы избавиться от водной преграды. Тогда с этого фланга они смогут атаковать Курахово, но такой план не удастся реализовать.

Понятно, что вода из водохранилища не выйдет. Даже там, где она была, грунт станет влажным и техника не сможет пройти. Поэтому говорится о террористическом акте, о том, что, возможно, пострадают люди, которые живут вниз по течению от водохранилища. Хотя пока сообщений из военной администрации о подтоплении домов нет.

Такие действия могут приостановить продвижение противника, потому что вода идет в том направлении, где стоят его войска. Но это вопрос времени, когда вода дальше пойдет вниз по течению, по каналу. Тогда, возможно, на несколько недель будет снижение активности, но это полностью не остановит противника,

– рассказал Павел Нарожный.

Российская пропаганда сейчас традиционно во всем обвиняет Украину. Мы уже не один раз видели сообщения о том, что украинцы якобы сами стреляют по мирному населению, по своим городам. Все это очередная чушь от российской пропаганды.