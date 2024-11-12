Водосховище розташоване на північ від Курахового та є одним з флангів українських захисників. Про це 24 Каналу розповів засновник БФ "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний, додавши, що цим обумовлена військова ціль підриву дамби.

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У чому небезпека для росіян

Очевидно, що окупанти хотіли прибрати воду з водосховища для того, щоб позбутися водної перешкоди. Тоді з цього флангу вони зможуть атакувати Курахове, але такий план не вдасться реалізувати.

Зрозуміло, що вода з водосховища не вийде. Навіть там, де вона була, ґрунт стане вологим і техніка не зможе пройти. Тому мовиться про терористичний акт, про те, що, можливо, постраждають люди, які живуть вниз по течії від водосховища. Хоча наразі повідомлень з військової адміністрації про підтоплення будинків немає.

Такі дії можуть призупинити просування противника, тому що вода йде в тому напрямку, де стоять його війська. Але це питання часу, коли вода далі піде вниз по течії, по каналу. Тоді, можливо, на декілька тижнів буде зниження активності, але це повністю не зупинить противника,

– розповів Павло Нарожний.

Російська пропаганда зараз традиційно у всьому звинувачує Україну. Ми вже не один раз бачили повідомлення про те, що українці нібито самі стріляють по мирному населенню, по своїх містах. Все це чергова нісенітниця від російської пропаганди.