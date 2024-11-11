Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, заметив, что удар по Кураховскому водохранилищу является попыткой оккупантов повлиять на логистику на этом направлении.

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Какова ситуация на Кураховском направлении

Как рассказал Гетман, сейчас Курахово Донецкой области фактически приближается к полуокружению. Российские оккупанты давят с севера, востока и юга. По некоторым данным, враг находится примерно на расстоянии 6 километров от города.

Сейчас оккупанты пытаются перерезать логистику украинских подразделений, которые там обороняются. Они хотят создать условия, при которых невозможно будет подвозить ресурсы как основной дорогой, так и второстепенными.

Так оккупанты хотят испортить логистику и заставить наши подразделения отойти с этих позиций. Если не будет возможности подвозить все, что необходимо, то держать оборону там будет невозможно. Если в лоб не удается выбить войска, то они пробуют сделать вот такое полуокружение,

– сказал Гетман.

Какая ситуация возле Курахово: смотрите карту боевых действий

Добавим, военный батальона "Айдар" Станислав Бунятов ("Осман") рассказал о последствиях подрыва дамбы на Кураховском водохранилище. Был подтоплен ряд сел в направлении Багатира. Дороги были пригодными для использования. Однако перемещение бронетехники по грунтовым дорога вокруг этих населенных пунктов было ограничено.