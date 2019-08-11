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      Курбан-Байрам: что нужно, а чего нельзя делать в этот большой мусульманский праздник

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      Курбан-Байрам 2019 – что нельзя делать и что можно в этот праздник
      Священная Кааба, Саудовская Аравия / svitom.info

      Один из двух величайших мусульманских праздников года в 2019 отмечают с 11 по 15 августа. В этот праздник приносят в жертву животное в знак благодарности Аллаху, за что тот спас сына Ибрахима. Как и каждый праздник, Курбан-Байрам имеет свои обязательные ритуалы и запреты.

      Согласно Корану, ангел Джабраил явился к Ибрагиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. Так Аллах испытывал веру Ибрагима. Тот пошел в долину Мина вблизи Мекки и начал приготовление к жертвоприношению.

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      Сын не сопротивлялся, только плакал и молился. И вот когда Ибрагим уже поднес нож к сыну, Аллах сделал так, чтобы нож не резал. В тот день в жертву принесли барана, а Ибрагим получил второй раз рожденного сына.

      Что нужно делать в Курбан-Байрам

      У мусульман перед празднованием принято делать полное омовение. Они надевают чистый, светлый, праздничный наряд. В святом месте (обычно это мечеть) совершается праздничная молитва, после которой читают проповедь, разъясняют смысл хаджа (паломничества в Мекку) и в целом значение обряда жертвоприношения.


      Кааба – главная святыня ислама, мусульмане всего мира молятся в ее сторону

      Жертвой почти всегда выбирают барана, иногда верблюда или корову. В жертву можно принести и овцу или козу, если на барана не хватает денег. Шкуры пожертвованных животных отдают в мечеть, мясо варят и съедают за трапезой. А потом идут в гости к родственникам, по дороге угощая бедных и нуждающихся.

      Чего нельзя делать в Курбан-Байрам

      ► Какое бы животное не приносили в жертву, ее возраст не должен быть меньше полугода.

      ► Само животное должно быть здоровым: нельзя жертвовать хромых, слепых или больных животных.

      ► Перед молитвой нельзя есть.

      ► Не стоит надевать вещи темных цветов.

      ► И ни в коем случае нельзя расплачиваться с человеком, который резал жертвенное мясо (этому человеку надо дать часть от блюда – чтобы избежать несчастья и болезней).

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      Теги: Новости Украины Новости культуры Традиции Религия Іслам
      Источник: 24 канал
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