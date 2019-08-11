22:02
11 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Курбан-Байрам: що треба, а чого не можна робити у це велике мусульманське свято

      132 Читать новость на русском
      Курбан Байрам 2019 – що не можна робити та що можна у це свято
      Священна Кааба, Саудівська Аравія / svitom.info

      Одне з двох найбільших мусульманських свят року у 2019 відзначають з 11 по 15 серпня. У це свято приносять в жертву тварину на знак вдячності Аллаху, що той врятував сина Ібрагіма. Як і кожне свято, Курбан-Байрам має свої обов'язкові ритуали та заборони.

      Згідно з Кораном, ангел Джабраїл з'явився до Ібрагіма уві сні та передав йому веління від Аллаха: принести в жертву сина. Так Аллах випробовував віру Ібрагіма. Той пішов до долини Міна поблизу Мекки й почав приготування до жертвоприношення.

      Читайте також: Курбан-Байрам 2019: історія, традиції та святкування в Україні

      Син не пручався, лише плакав та молився. І ось коли Ібрагім уже підніс ніж до сина, Аллах зробив так, щоб ніж не різав. Того дня у жертву принесли барана, а Ібрагім отримав вдруге народженого сина.

      Що потрібно робити у Курбан-Байрам

      У мусульман перед святкуванням заведено робити повне омивання. Вони вдягають чисте, світле, святкове вбрання. У святому місці (зазвичай це мечеть) відбувається святкова молитва, після якої читають проповідь, роз'яснюють зміст хаджу (паломництва до Мекки) і загалом значення обряду жертвоприношення.


      Кааба – головна святиня ісламу, мусульмани всього світу моляться у її бік

      Жертвою майже завжди вибирають барана, іноді верблюда або корову. У жертву можна принести і вівцю або козу, якщо на барана бракує грошей. Шкури пожертвуваних тварин віддають у мечеть, м'ясо – варять і з'їдають за трапезою. А потім ідуть в гості до родичів, дорогою частуючи бідних і нужденних. 

      Чого не можна робити у Курбан-Байрам

      ► Яку б тварину не приносили в жертву, її вік не повинен бути меншим за півроку.

      ► Сама тварина має бути здоровою: не можна жертвувати кульгавих, сліпих або хворих тварин.

      ► Перед молитвою не можна їсти.

      ► Не варто надягати речі темних кольорів.

      ► І у жодному разі не можна розплачуватися з людиною, яка різала жертовне м'ясо (цій людині треба дати частину від страви – щоб уникнути нещастя та хвороб).

      blog_ava
      Вибух і витік радіації на полігоні під Архангельськом: що відомо на цей момент – фото, відео
      сьогодні
      10549
      Теги: Новини України Іслам Релігія Традиції Новини культури
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
      сьогодні , 22:01 Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
      4
      Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 5
      Наслідки дзвінка до Путіна, моторошні подробиці бранця Кремля про катування – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 21:00 Наслідки дзвінка до Путіна, моторошні подробиці бранця Кремля про катування – топ-5 відео тижня
      849
      П'ять років неволі та тортур: відверте інтерв'ю з матір'ю бранця Росії Станіслава Клиха
      сьогодні , 20:45 П'ять років неволі та тортур: відверте інтерв'ю з матір'ю бранця Росії Станіслава Клиха
      Катерина Петренко 883
      Курбан-Байрам 2019: історія, традиції та святкування в Україні
      сьогодні , 20:30 Курбан-Байрам 2019: історія, традиції та святкування в Україні
      Наталя Сколоздра 2126
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук