Курбан-Байрам: що треба, а чого не можна робити у це велике мусульманське свято

Одне з двох найбільших мусульманських свят року у 2019 відзначають з 11 по 15 серпня. У це свято приносять в жертву тварину на знак вдячності Аллаху, що той врятував сина Ібрагіма. Як і кожне свято, Курбан-Байрам має свої обов'язкові ритуали та заборони.

Згідно з Кораном, ангел Джабраїл з'явився до Ібрагіма уві сні та передав йому веління від Аллаха: принести в жертву сина. Так Аллах випробовував віру Ібрагіма. Той пішов до долини Міна поблизу Мекки й почав приготування до жертвоприношення.

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Син не пручався, лише плакав та молився. І ось коли Ібрагім уже підніс ніж до сина, Аллах зробив так, щоб ніж не різав. Того дня у жертву принесли барана, а Ібрагім отримав вдруге народженого сина.

Що потрібно робити у Курбан-Байрам

У мусульман перед святкуванням заведено робити повне омивання. Вони вдягають чисте, світле, святкове вбрання. У святому місці (зазвичай це мечеть) відбувається святкова молитва, після якої читають проповідь, роз'яснюють зміст хаджу (паломництва до Мекки) і загалом значення обряду жертвоприношення.



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Жертвою майже завжди вибирають барана, іноді верблюда або корову. У жертву можна принести і вівцю або козу, якщо на барана бракує грошей. Шкури пожертвуваних тварин віддають у мечеть, м'ясо – варять і з'їдають за трапезою. А потім ідуть в гості до родичів, дорогою частуючи бідних і нужденних.

Чого не можна робити у Курбан-Байрам

► Яку б тварину не приносили в жертву, її вік не повинен бути меншим за півроку.

► Сама тварина має бути здоровою: не можна жертвувати кульгавих, сліпих або хворих тварин.

► Перед молитвою не можна їсти.

► Не варто надягати речі темних кольорів.

► І у жодному разі не можна розплачуватися з людиною, яка різала жертовне м'ясо (цій людині треба дати частину від страви – щоб уникнути нещастя та хвороб).