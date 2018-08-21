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Курбан-Байрам 2018: історія, традиції та святкування в Україні

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Курбан-Байрам 2018 – історія, традиції і як відзначають в Україні
Курбан-Байрам 2018 – історія, традиції і як відзначають в Україні / Колаж 24 Каналу

21 серпня мусульмани всього світу відзначають Курбан-Байрам – одне з головних ісламських свят у році. Його ще називають святом жертвоприношення.

Курбан-Байрам настає через 70 днів після ще одного найважливішого свята в ісламі – Ураза-байраму.

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Для визначення дат обох свят мусульмани використовують місячний календар, відповідно до якого літочислення ведеться від 16 липня 622 року нашої ери – саме тоді пророк Мухаммеда і перші мусульмани переселились з Мекки до Медіни.

У григоріанському календарі дата свята щороку змінюється. Курбан-Байрам 2018 святкують з 21 до 25 серпня.

Історія свята

У дні Курбан-Байраму в долині біля священного для мусульман міста Мекка, що в Саудівській Аравії, паломники приносять в жертву тварин.

Жертвопринесення відбувається у пам'ять про те, як пророк Ібрагім хотів принести в жертву Аллахові свого сина Ісмаїла, але Всевишній послав архангела Джабраїла з баранцем і врятував життя сина Ібрагіма.

Курбан Байрам 2018
Курбан-Байрам – одне з двох головних свят мусульман//Getty images

Традиції Курбан-Байраму

У день початку Курбан-Байраму мусульмани вдягаються у святковий одяг світлих тонів і збираються у мечетях на святкову молитву.

Після ранкової молитви вже за межами мечеті у спеціально відведених місцях здійснюється ритуал жертвопринесення.

Кожен мусульманин мусить зарізати вівцю, корову чи верблюда, а кров тварини обов'язково має збризнути землю, але не камінь чи асфальт. Так віддають данину родючості землі.

Початок Курбан-Байраму є кульмінацією Хаджу – паломництва до Мекки, яке кожен спроможний на це мусульманин повинен здійснити хоча б раз у житті.

Мекка Іслам Кубран-Байрам
Кожен мусульманин хоча б раз в житті має здійснити паломництво в Мекку//Getty images

Курбан-Байрам в Україні

В усіх мечетях України 21 серпня вранці відбуваються святкові молитви.

Дивіться відео з відзначення Курбан-Байраму у Києві:

В Ісламському культурному центрі у Києві запланована розважальна програма для дітей.

Святкові заходи з нагоди свята відбуваються також в інших містах України, зокрема, у Львові, Одесі, Полтаві, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Запоріжжі.

Наприкінці 2017 року після того, як Верховна Рада вирішила зробити вихідним католицьке Різдво 25 грудня, мусульмани України також запропонували, щоб і одне з їхніх головних релігійних свят Курбан-Байрам зробили державним вихідним.

Теги: Новини України Новини культури іслам релігія Традиції
Джерело: 24 Канал
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