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Курбан-Байрам 2018: история, традиции и празднование в Украине

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Курбан-Байрам 2018 – история, традиции и как отмечают в Украине
Курбан-Байрам 2018 – история, традиции и как отмечают в Украине / Коллаж 24 Канала

21 августа мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам – один из главных исламских праздников в году. Его еще называют праздником жертвоприношения.

Курбан-Байрам наступает через 70 дней после еще одного важнейшего праздника в исламе – Ураза-байрама.

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Для определения даты обоих праздников мусульмане используют лунный календарь, согласно которому летоисчисление ведется от 16 июля 622 года нашей эры – именно тогда пророк Мухаммад и первые мусульмане переселились из Мекки в Медину.

В григорианском календаре дата праздника ежегодно меняется. Курбан-Байрам 2018 празднуют с 21 до 25 августа.

История праздника

В дни Курбан-Байрама в долине у священного для мусульман города Мекка, что в Саудовской Аравии, паломники приносят в жертву животных.

Жертвоприношение происходит в память о том, как пророк Ибрагим хотел принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила, но Всевышний послал архангела Джабраила с баранцом и спас жизнь сына Ибрагима.

Курбан Байрам 2018
Курбан-Байрам – один из двух главных праздников мусульман//Getty images

Традиции Курбан-Байрама

В день начала Курбан-Байрама мусульмане одеваются в праздничную одежду светлых тонов и собираются в мечетях на праздничную молитву.

После утренней молитвы уже за пределами мечети в специально отведенных местах осуществляется ритуал жертвоприношения.

Каждый мусульманин должен зарезать овцу, корову или верблюда, а кровь животного обязательно должна окропить землю, но не камень или асфальт. Так отдают дань плодородию земли.

Начало Курбан-Байрама является кульминацией Хаджа – паломничества в Мекку, которое каждый способный на это мусульманин должен совершить хотя бы раз в жизни.

Мекка Іслам Кубран-Байрам
Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество в Мекку//Getty images

Курбан-Байрам в Украине

Во всех мечетях Украины 21 августа утром проходят праздничные молитвы.

Смотрите видео с празднования Курбан-Байрама в Киеве:

В Исламском культурном центре в Киеве запланирована развлекательная программа для детей.

Праздничные мероприятия по случаю праздника проходят также в других городах Украины, в частности, во Львове, Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Запорожье.

В конце 2017 года после того, как Верховная Рада решила сделать выходным католическое Рождество 25 декабря, мусульмане Украины также предложили, чтобы и один из их главных религиозных праздников Курбан-Байрам сделали государственным выходным.

Теги: Новости Украины Новости культуры Традиции религия іслам
Источник: 24 Канал
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