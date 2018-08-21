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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Курбан-Байрам по скайпу, – Чубаров поделился щемящей историей

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Рефат Чубаров
Рефат Чубаров / 24 Канал

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров рассказал, как уже 5-й год подряд из-за аннексии Крыма не может навестить мать, которая оставалась на оккупированном полуострове.

21 августа мусульмане всего мира отмечают один из двух главных исламских праздников – Курбан-Байрам.

Читайте также: Около 25 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым после аннексии Россией, – Чубаров

Курбан-Байрам 2018 продолжается с 21 до 25 августа.

Лидер крымских татар Рефат Чубаров рассказал, как уже 5 лет подряд не может лично поздравить свою мать с этим праздником.

Поздравил маму с Курбан-Байрам по скайпу. Маме 85 лет. Извинился, что уже 5-й год подряд как не могу ее навестить. Мама только с надеждой в голосе спросила: "Успеем увидеться..." и замолчала. Невыносимо больно...
– написал Чубаров на своей странице в Facebook.

В июле 2014-го года оккупационные власти Крыма закрыли главе Меджлиса Рефату Чубарову въезд на территорию полуострова на 5 лет.

Теги: Новости Украины іслам Аннексия Крыма Новости Крыма Рефат Чубаров
Источник: 24 Канал
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