Курбан-Байрам по скайпу, – Чубаров поделился щемящей историей

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров рассказал, как уже 5-й год подряд из-за аннексии Крыма не может навестить мать, которая оставалась на оккупированном полуострове.

21 августа мусульмане всего мира отмечают один из двух главных исламских праздников – Курбан-Байрам.

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Курбан-Байрам 2018 продолжается с 21 до 25 августа.



Лидер крымских татар Рефат Чубаров рассказал, как уже 5 лет подряд не может лично поздравить свою мать с этим праздником.

Поздравил маму с Курбан-Байрам по скайпу. Маме 85 лет. Извинился, что уже 5-й год подряд как не могу ее навестить. Мама только с надеждой в голосе спросила: "Успеем увидеться..." и замолчала. Невыносимо больно...

– написал Чубаров на своей странице в Facebook.

В июле 2014-го года оккупационные власти Крыма закрыли главе Меджлиса Рефату Чубарову въезд на территорию полуострова на 5 лет.