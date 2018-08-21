Курбан-Байрам по скайпу, – Чубаров поділився щемливою історією

Глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров розповів, як вже 5-й рік поспіль через анексію Криму не може провідати матір, яка залишалась на окупованому півострові.

21 серпня мусульмани всього світу відзначають одне з двох головних ісламських свят – Курбан-Байрам.

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Курбан-Байрам 2018 триває від 21 до 25 серпня.

Лідер кримських татар Рефат Чубаров розповів, як вже 5 років поспіль не може особисто привітати власну матір із цим святом.

Привітав маму з Курбан Байрамом по скайпу. Мамі 85 років. Вибачився, що вже 5-й рік поспіль як не можу її провідати. Мама лише з надією в голосі запитала: "Чи встигнемо побачитися..." і замовкла. Нестерпно боляче...

– написав Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

У липні 2014-го року окупаційна влада Криму закрила главі Меджлісу Рефату Чубарову в’їзд на територію півострова на 5 років.