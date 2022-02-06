Самый активный вулкан Курильских островов проснулся 6 февраля. Это зафиксировала на видео очевидица.
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Вулкан чрезвычайно активен
Вулкан Эбеко, высота которого 1 156 метров над уровнем моря, просыпается несколько раз в год. Он является самым активным среди 68 вулканов Курильских островов.
Эбеко расположен на острове Парамушир Большой Курильской гряды, в северной части Вернадского хребта. В 2021 году произошло минимум 2 извержения этого вулкана.
Извержение вулкана Эбеко: впечатляющее видео
Вулкан Эбеко: карта
Последние извержения вулкана
- Утром 15 января в Тихом океане произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у берегов государства Тонга. Взрыв был настолько мощным, что его было видно из космоса.
- Из-за извержения острова Тонга накрыло цунами. Стихия добралась даже до берегов Японии и еще ряда других островов в Тихом океане.
- В NASA взрыв вулкана возле Тонга называли в сотни раз мощнее атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму.