Самый активный вулкан Курильских островов проснулся 6 февраля. Это зафиксировала на видео очевидица.

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Вулкан чрезвычайно активен

Вулкан Эбеко, высота которого 1 156 метров над уровнем моря, просыпается несколько раз в год. Он является самым активным среди 68 вулканов Курильских островов.

Эбеко расположен на острове Парамушир Большой Курильской гряды, в северной части Вернадского хребта. В 2021 году произошло минимум 2 извержения этого вулкана.

Извержение вулкана Эбеко: впечатляющее видео

Вулкан Эбеко: карта

Последние извержения вулкана