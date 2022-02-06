Найактивніший вулкан Курильських островів прокинувся 6 лютого. Це зафіксувала на відео очевидиця.

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Вулкан надзвичайно активний

Вулкан Ебеко, висота якого 1 156 метрів над рівнем моря, прокидається кілька разів на рік. Він є найактивнішим серед 68 вулканів Курильських островів.

Ебеко розташований на острові Парамушир Великої Курильської гряди, у північній частині Вернадського хребта. У 2021 році відбулося щонайменше 2 виверження цього вулкану.

Виверження вулкану Ебеко: вражаюче відео

Вулкан Ебеко: карта

Останні виверження вулкану