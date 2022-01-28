Вулкан вважають одним з найактивніших в світі. Метеорологи пильно слідкують за ситуацією.
Читайте також Через виверження вулкана під воду пішов майже весь острів Тонга: який вигляд має зараз
Сакура-дзіма – небезпечний вулкан
Вулкан розташований біля узбережжя Кагосіми. У цьому японському місті живе близько 600 тисяч людей. Сакура-дзіма є дуже небезпечним вулканом через свій вибуховий потенціал.
Найбільші виверження вулкану спостерігали між 1471 і 1476 роками, а також у 1914 році.
Виверження вулканів у світі: останні новини
- Тихоокеанську держава Тонґа 15 січня накрило цунамі. Це призвело до виверження підводного вулкана у південній частині океану. Підземні поштовхи зафіксували за 65 кілометрів від острова. Виверження було дуже потужним. Його помітили навіть супутники з космосу.
- На сході Демократичної Республіки Конго прокинувся один з найбільших вулканів світу Ньїрагонго. Там зафіксували виверження з гори чорного диму та вулканічного попелу.
- Канарські острови 25 грудня заявили про завершення виверження вулкану Кумбре В’єха на острові Ла-Пальма. Воно тривало протягом 3 місяців.
- В Індонезії на острові Ява 4 грудня розпочав виверження вулкан Семеру. Жертвами стихійного лиха стали щонайменше 34 людини.