Вулкан считают одним из самых активных в мире. Метеорологи пристально следят за ситуацией.
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Сакура-дзима – опасный вулкан
Вулкан расположен у побережья Кагосимы. В этом японском городе живет около 600 тысяч человек. Сакурадзима – очень опасный вулкан из-за его взрывного потенциала.
Крупнейшие извержения вулкана наблюдали между 1471 и 1476 годами, а также в 1914 году.
Извержение вулканов в мире: последние новости
- Тихоокеанское государство Тонга 15 января накрыло цунами. Это привело к извержению подводного вулкана в южной части океана. Подземные толчки зафиксировали в 65 километрах от острова. Извержение было очень мощным. Его заметили даже спутники из космоса.
- На востоке Демократической Республики Конго проснулся один из крупнейших вулканов мира Ньирагонго. Там зафиксировали извержение из горы черного дыма и вулканического пепла.
- Канарские острова 25 декабря заявили о завершении извержения вулкана Кумбре Вьеха на острове Ла-Пальма. Оно продолжалось в течение 3 месяцев.
- В Индонезии на острове Ява 4 декабря начал извержение вулкан Семеру. Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 34 человека.