По информации издания, в соцсетях якобы появились фото, показывающие заполненный горячей лавой кратер горы Ньирагонго. В то же время угроз извержения вулкана пока нет.

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В сети опубликовали фото с кратера

На соответствующей территории, по данным геологов, зафиксировали повышение сейсмической активности. Местным посоветовали не паниковать, поскольку взрыв вулкана маловероятен.

В соцсетях опубликовали фото с якобы кратера горы Ньирагонго / Фото с твиттера пользователя Josue Mupika

Пользователь подписал фото словами "Гоподы, держи свою могущественную руку над моим городом!" Извержение Ньирагонго повлекло за собой сокрушительные последствия в мае 2021 года.

Справка. До 2021 года последнее извержение Ньирагонго фиксировали в 2002 году. Тогда 250 погибли, а 120 тысяч – остались без крова.

Извержение Ньирагонго: коротко