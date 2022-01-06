По информации издания, в соцсетях якобы появились фото, показывающие заполненный горячей лавой кратер горы Ньирагонго. В то же время угроз извержения вулкана пока нет.
Обратите внимание В Испании официально заявили о завершении извержения вулкана на Канарах
В сети опубликовали фото с кратера
На соответствующей территории, по данным геологов, зафиксировали повышение сейсмической активности. Местным посоветовали не паниковать, поскольку взрыв вулкана маловероятен.
В соцсетях опубликовали фото с якобы кратера горы Ньирагонго / Фото с твиттера пользователя Josue Mupika
Пользователь подписал фото словами "Гоподы, держи свою могущественную руку над моим городом!" Извержение Ньирагонго повлекло за собой сокрушительные последствия в мае 2021 года.
Извержение Ньирагонго: коротко
- Вулкан Ньирагонго начал извергаться 22 мая 2021 года. Под угрозой оказался город Гома, люди начали в панике собирать вещи для эвакуации.
- Жерло вулкана – всего в 10 километрах от города. Жители Гомы публиковали жуткие фото, где видно, как лава приближалась к городу.
- Эвакуировали местное население из Гома и украинские миротворцы в ДР Конго.
- Из-за извержения вулкана в Демократической Республике Конго погибли 32 человека.