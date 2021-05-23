Лава вулкана остановилась в нескольких сотнях метров от города. Люди, проживающие на окраинах, в панике покидают свои дома, спасаясь от вулкана.
Важно Украинские миротворцы находятся недалеко от вулкана, который проснулся в Конго
Вулкан доходит до города Гома
Жерло вулкана расположено всего в 10 километрах от города. После того, как началось первое извержение, люди в панике самоорганизовались и стали покидать город. Некоторые местные жители жаловались на отсутствие официальной информации от властей.
По состоянию на полдень 23 мая до сих пор официальных сообщений о жертвах во время извержения нет. К тому же непонятно, сколько домов уже было повреждено.
Тем временем власти соседней с Конго Руанды заявили, что около 3 тысяч человек уже официально переправились из Гомы. Государственные СМИ страны заявили, что их будут размещать в школах и храмах.
Министр связи Патрик Муяй написал в своем твитере, что интенсивность потока лавы замедлилась, а оценка гуманитарной ситуации продолжается.
В соцсетях тем временем делятся впечатляющими фото извержения и запустили хэштег с призывом поддержать жителей Гомы – #PRAYFORGOMA.
Лава течет в направлении леса
Репортер ВВС сообщает, что большая часть лавы сейчас движется в направлении леса, минуя город. Поток остановился неподалеку от международного аэропорта, перед тем разрушив несколько домов и территорию кладбища.
Что известно о вулкане Ньирагонго?Это один из самых активных вулканов в мире и считается одним из самых опасных. Последнее разрушительное извержение вулкана Ньирагонго произошло 17 января 2002 года. Тогда раскаленная лава уничтожила 40% города Гома, унесла жизни 250 человек и оставила без крова 120 тысяч человек.
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Извержение вулкана в Конго: главное
- Вулкан Ньирагонго начал извергаться 22 мая.
- Небо в регионе сразу же засияло красными вспышками, а люди начали в панике собирать вещи для эвакуации.
- В городе Гома расположена база украинских миротворцев: 18 отдельный вертолетный отряд ВСУ выполняет задачи в составе Миссии ООН в ДР Конго с 1 декабря 2012 года.
- Командование отряда 22 мая из-за извержения решило эвакуировать личный состав, вооружение и военную технику в безопасное место. Впрочем, на следующий день всех вернули на место.
- Дальнейшие действия украинцев будут зависеть от ситуации, а также от рекомендаций вулканологов и решений руководства Миссии ООН.