За інформацією видання, у соцмережах нібито з'явилися фото, які показують заповнений гарячою лавою кратер гори Ньїрагонго. Водночас загроз виверження вулкану наразі нема.
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У мережі опублікували фото з кратера
На відповідній території, згідно з даними геологів, зафіксували підвищення сейсмічної активності. Місцевим порадили не панікувати, оскільки вибух вулкану малоймовірний.
У соцмережах опублікували фото з нібито кратера гори Ньїрагонго / Фото з твітера користувача Josue Mupika
Користувач підписав фото словами "Гоподи, тримай свою могутню руку над моїм містом!" Виверження Ньїрагонго спричинило нищівні наслідки у травні 2021 року.
Виверження Ньїрагонго: коротко
- Вулкан Ньїрагонго почав вивергатися 22 травня 2021 року. Під загрозою опинилося місто Гома, люди почали у паніці збирати речі для евакуації.
- Жерло вулкану – лише за 10 кілометрів від міста. Мешканці Гоми публікували моторошні фото, де видно, як лава наближалася до міста.
- Крім того, потік лави наблизився до місцевого аеропорту, а у низка районів опинилася без електрики.
- Евакуйовували місцеве населення з міста Гома й українські миротворці у ДР Конго.
- Через виверження вулкану в Демократичній Республіці Конго загинули 32 людини.