За інформацією видання, у соцмережах нібито з'явилися фото, які показують заповнений гарячою лавою кратер гори Ньїрагонго. Водночас загроз виверження вулкану наразі нема.

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У мережі опублікували фото з кратера

На відповідній території, згідно з даними геологів, зафіксували підвищення сейсмічної активності. Місцевим порадили не панікувати, оскільки вибух вулкану малоймовірний.



У соцмережах опублікували фото з нібито кратера гори Ньїрагонго / Фото з твітера користувача Josue Mupika

Користувач підписав фото словами "Гоподи, тримай свою могутню руку над моїм містом!" Виверження Ньїрагонго спричинило нищівні наслідки у травні 2021 року.

Довідка. До 2021 року останнє виверження Ньїрагонго фіксували у 2002 році. Тоді 250 загинули, а 120 тисяч – залишилися без даху над головою.

Виверження Ньїрагонго: коротко