Электронные заменители очень быстро набрали популярность среди широких масс, в отличие от самого курения. Это уже никотиновая зависимость или способ расслабиться? Возможно благодаря электронным сигаретам бросить курить? Что произойдет раньше: бросите пагубную привычку или подхватите какую-то болезнь? И вообще, есть ли безопасные заменители сигарет?

О курении и электронных системах доставки никотина в программе "Осторожно, миф!" на 24 канале рассказали председатель ОО "Всеукраинский респираторный клуб", кандидат медицинских наук Евгений Симонец, врач-эксперт Киевского городского центра общественного здоровья Отто Стойка, президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок

Интересно Мифы о сахаре: насколько вреден и нужны заменители

Миф 1.Когда захочу, тогда и брошу курить

Как отметил Отто Стойка, коварство курения в том, что молодые люди не ощущают последствий сразу. Они говорят, что бросят потом. Но потом – это именно тогда, когда возникает сильная физическая зависимость. И сделать это тогда очень сложно.

Конюшок в свою очередь добавил, что имел опыт курения – ведь так происходила социализация в студенческие годы – в курилке. Однако впоследствии он понял, что это ему не нужно и бросил попытки курить почти сразу.

Симонец объяснил – никотин влияет на области мозга, которые отвечают за удовольствие и за спокойствие, но основной месседж – он вызывает привыкание. Именно поэтому бросить, если хочешь – нелегко.

Миф 2.Электронные заменители помогают бросить курить

Стойка считает, что электронные заменители не помогают бросить курить, а лишь откладывают этот процесс. В электронных сигаретах – вставное количество никотина, и доза может быть даже больше. У человека, который начинает принимать психоактивное вещество никотин, появляется желание повышать его уровень. В то время он и становится зависимой.

По мнению Симонца, нельзя говорить, что электронные заменители – совсем безопасные продукты и их нужно использовать. Конечно, когда человек пытается найти способ бросить курить – это уже хорошо, однако стоит помнить о том, что вопрос опасности никотина остается.

"Все электронные системы – айкос, вейп, электронные сигареты или другие варианты доставки никотина – являются продуктами снижения вреда для здоровья. Если человек уже идет по пути снижения вреда – это говорит о том, что он уже думает о своем здоровье. Но никотин остается. И поэтому нельзя говорить, что это совсем безопасный продукт ", – объяснил Евгений Симонец.



Электронные заменители сигарет – нельзя считать безопасными / Фото CDC, Unsplash

Миф 3.Пар безопаснее табачного дыма

"Да, конечно. Обычный дым кроме того, что содержит никотин, имеет примерно 8 тысяч различных химических элементов, которые человек вдыхает. Из этих 8 тысяч – 100 чрезвычайно опасными. И основная проблема в том, что они канцерогенообразующие", – рассказал Симонец .

Стойка подчеркнул – в паре, ингаляциях меньше компонентов, чем в табачном дыме. Бездымный табак или бездымный никотин имеет меньшую концентрацию многих компонентов: тяжелых металлов или токсических веществ. Но сказать, что от этого пар менее вреден – нельзя, – отметил Стойка. И об этом говорит Всемирная организация здравоохранения.

Миф 4.Не стоит бросать курить после многих лет привычки

Существует странный миф – если курильщик со стажем и употребляеет никотин годами, а то и десятилетиями, то бросать курить не стоит. Потому что это как из фундамента возведенного дома извлечь кирпичик. Вся сооружение развалится.

Так вот – все это ложь. И ваш организм начнет очищаться уже с первого дня отказа от курения.

Миф 5.Если употреблять безникотиновые смеси, то они не вредят легким

"Оказалось, что их больше даже в электронных сигаретах. Токсичные вещества, органические соединения – очень мелкодисперсные и проникают глубже в ткани легких. Слава Богу, что эта волна уже спала, но начиная с осени 2019 года в США почти по всем штатам выявляли очень острые пневмонии у молодых людей, которые были вейперами. Причем, некоторые случаи были летальными", – отметил Отто Стойка.

Симонец добавил, что самая простая оставляющая, о которой знают все пользователи электронных сигарет – это вдыхание формальдегидов. Хотя это происходит и не напрямую, как у обычных курильщиков при вдыхании продуктов горения, но тем не менее они влияют на слизистую оболочку дыхательных путей. При постоянном использовании это приводит к отеку слизистой, а значит – создает предпосылки к развитию слабо выраженного воспалительного процесса.

Читайте также Кофеин – действительно ли он вреден: мифы о любимых напитки

Хватит себя обманывать

На самом деле, хватит себя обманывать и признать, что вы боитесь бросить курить меньше, чем синдрома отмены.

Начнете конфликтовать с близкими, доставать кота или собачку – все потому, что вам не хватает никотина, который производит гормон счастья дофамин. Правда, ценой сердечно-сосудистой системы, по меньшей мере.

Второй аргумент курильщиков – что из-за если бросить курить растет вес. Ну естественно. У вас же восстанавливаются вкусовые рецепторы, улучшается подавленный табаком аппетит. Контролируйте рацион и все будет в порядке.

А для тех, кто таким решился бросить эту пагубную привычку – алгоритм от специалистов:

Стойка советует назначить день отказа.

После этого начать готовиться к нему, в том числе и психологически.

Стоит понимать, что может быть синдром отмены.

Также стоит посоветоваться с врачом, надо ли добавлять медикаментозную терапию и тому подобное.

Больше о видах электронных сигарет, их истории и статистике пользования – смотрите в видео программы.