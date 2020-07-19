Електронні замінники дуже швидко набрали популярності серед широких мас, на відміну від самого тютюнопаління. Це вже нікотинова залежність чи спосіб розслабитися? Чи можливо завдяки електронним сигаретам кинути курити? Що станеться раніше: покинете згубну звичку чи вчепиться якась хвороба? І взагалі, чи є безпечні замінники сигарет?

Про куріння та електронні системи доставки нікотину у програмі "Обережно, міф!" на 24 каналі розповіли голова ГО "Всеукраїнський респіраторний клуб", кандидат медичних наук Євген Симонець, лікар-експерт Київського міського центру громадського здоров'я Отто Стойка, президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок.

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Міф 1. Коли захочу, тоді й кину курити

Як зазначив Отто Стойка, підступність куріння у тому, що молоді люди не відчувають наслідків відразу. Відтак, вони кажуть, що кинуть потім. Але потім – це саме тоді, коли виникає сильна залежність. І зробити це тоді дуже складно.

Конюшок у свою чергу додав, що мав досвід куріння – адже так відбувалася соціалізація у студентські роки – на курилці. Однак згодом він зрозумів, що це йому не потрібно і завершив спроби курити майже відразу.

Симонець пояснив – нікотин впливає на ділянки мозку, які відповідають за задоволення і за спокій, але основний меседж – він викликає звикання. Саме тому кинути, коли хочеш – нелегко.

Міф 2. Електронні замінники допомагають кинути курити

Стойка вважає, що електронні замінники не допомагають кинути курити, а лише відтерміновують цей процес. В електронних сигаретах – вставна кількість нікотину, і доза може бути навіть більшою. У людини, яка починає вживати психоактивну речовину нікотин, з'являється бажання підвищувати його рівень. В той час вона і стає залежною.

На думку Симонця, не можна говорити, що електронні замінники – зовсім безпечні продукти і їх потрібно використовувати. Звісно, коли людина намагається шукати спосіб кинути курити – це вже добре, однак варто пам'ятати про те, що питання небезпеки нікотину залишається.

"Всі електронні системи – айкос, вейп, електронні сигарети чи інші варіанти доставки нікотину – є продуктами зниження шкоди для здоров'я. Якщо людина вже йде по шляху зниження шкоди – це говорить про те, що вона думає про своє здоров'я. Але нікотин залишається. І тому не можна говорити, що це зовсім безпечний продукт", – пояснив Євген Симонець.



Електронні замінники сигарет – не можна вважати безпечними / Фото CDC, Unsplash

Міф 3. Пара безпечніша за тютюновий дим

"Так звісно. Звичайний дим крім того, що містить нікотин, має приблизно 8 тисяч різних хімічних елементів, які людина вдихає. Із цих 8 тисяч – 100 є надзвичайно небезпечними. І основна проблема в тому, що вони є канцерогенутворюючими", – розповів Симонець.

Стойка підкреслив – у парі, інгаляціях менше компонентів, ніж у тютюновому димі. Бездимний тютюн або бездимний нікотин має меншу концентрацію багатьох компонентів: важких металів або токсичних речовин. Але сказати, що від цього пара є менш шкідливою – не можна, – наголосив Стойка. І про це каже Всесвітня організація охорони здоров'я.

Міф 4. Не варто кидати курити після багатьох років звички

Побутує дивний міф – якщо курець зі стажем і вживає нікотин роками, а то й десятиліттями, то кидати курити не варто. Бо це наче із фундаменту зведеного будинку витягти цеглинку. Уся споруда розвалиться.

Так от – усе це брехня. І ваш організм почне очищуватися вже із першого дня відмови від куріння.

Міф 5. Якщо вживати безнікотинові суміші, то вони не шкодять легеням

"Виявилося, що їх більше навіть у електронних сигаретах. Токсичні речовини, органічні сполуки, – дуже дрібнодисперсні і проникають глибше в тканини легень. Слава Богу, що ця хвиля вже впала, але починаючи з осені 2019 року у США майже по всіх штатах виявляли дуже гострі пневмонії у молодих людей, які були вейперами. При чому, деякі випадки були летальними", – наголосив Отто Стойка.



Симонець додав, що найпростіша складова, про яку знають всі користувачі електронних сигарет, – це вдихання формальдегідів. Хоча це відбувається і не безпосередньо, як у звичайних курців при вдиханні продуктів горіння, але тим не менше вони впливають на слизову оболонку дихальних шляхів. При постійному використанні це призводить до набряку слизової, а значить – створює передумови до розвитку слабо вираженого запального процесу.

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Досить себе обманювати

Насправді, досить себе обманювати і час визнати – ви боїтеся кинути курити менше, ніж синдрому відміни.

► Почнете конфліктувати із близькими, досіпуватися до кота чи песика – все тому, що вам не вистачатиме нікотину, який виробляє гормон щастя дофамін. Щоправда, ціною серцево-судинної системи, щонайменше.

► Другий аргумент курців – що через кидання курити зростає вага. Ну звісно. У вас же відновлюються смакові рецептори, покращується пригнічений тютюном апетит. Контролюйте раціон і все буде в порядку.

А для тих, хто таким наважився кинути цю згубну звичку – є алгоритм від спеціалістів:

Стойка радить призначити день відмови.

Після цього почати готуватися до нього, зокрема і психологічно.

Варто розуміти, що може бути синдром відміни.

Також варто порадитися з лікарем, чи треба додавати медикаментозну терапію тощо.

Більше про види електронних сигарет, їх історію та статистику користування – дивіться у відео програми.