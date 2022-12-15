Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 канал. Есть ли пострадавшие в результате пожара – пока неизвестно.

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В России загорелся Ан-12

Под Новосибирском сегодня, 15 декабря, вспыхнул Ан-12 в аэропорту Толмачево. Российские спасатели рассказали, что аэропорт имеет свою службу пожаротушения. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.

Кстати, на Ан-12 в Новосибирской области проходят учения. В начале года в рамках лётной смены лейтенанты управляли транспортными самолетами Ан-12 и Ан-26 под руководством лётчиков-инструкторов.

Как стало известно, самолет входит в экспериментальную авиацию, и в Росавиации комментировать пожар не могут.

Под Новосибирском вспыхнул Ан-12: смотрите видео

В России разбился вертолет

Во время взлета в селе Вязовец Тверской области разбился вертолет Robinson-66. На его борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. Мужчины погибли на месте.

По информации российских СМИ, 54-летний Александр Курылев был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу. Он же и управлял вертолетом, который разбился в поле примерно в 300 метрах от дороги.