Тело нашли на побережье около 11:30. Предполагают, что он мог утонуть во время купания в море.

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Обстоятельства выяснит полиция.

Трагические инциденты с украинскими отдыхающими

В польском озере 20 июня утонул 23-летний украинский заробитчанин. Сначала медикам удалось запустить сердце парня, но впоследствии он умер.

В Польше в курортном городе Крыница Морская 17 июля утонул украинец. Ему было 59 лет.

В акватории острова Джарылгач вблизи Лазурного 19 августа произошла трагедия. Отец с сыном пошли купаться в море, но сильный ветер отнес их матрас далеко от берега. Спасатели нашли 8-летнего мальчика уже мертвым.

10 августа на 53 километре Песчаной косы Черного моря утонул 4-летний малыш. Рядом с ребенком в этот момент была его мать, но предполагают, что она отвлеклась.

Обратите внимание! В ГСЧС сообщали, что статистика утоплений в Украине продолжает расти. По состоянию на июль с начала года на водоемах погибли более 900 человек.

Правила безопасности на воде / Инфографика 24 канала