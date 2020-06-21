В приморском хорватском городке Каштела 20 июня выпал снег – в день, когда в стране официально начался курортный сезон. Пока часть города отдыхала на пляже, другая была покрыта белым "одеялом".

Снег выпал, несмотря на то, что среднемесячная температура на хорватском побережье в эту пору составляет 25-27 градусов. О необычном для июня погодном явлении пишет издание 24 sata.

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Снежный покров в некоторых местах достигал 10 сантиметров. Некоторые автомобили застряли из-за осадков, ведь на земле снег почти сразу превратился в твердый лед.

Это по-настоящему нереальная и сюрреалистическая сцена для второй половины июня, пишут местные издания. Похоже, снег посреди лета шокировал хорватов.

В Хорватии посреди лета выпал снег: смотрите фото



Город Каштела в Хорватии, где выпал снег: карта