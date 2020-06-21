У приморському хорватському містечку Каштелі 20 червня випав сніг – у день, коли в країні офіційно розпочався курортний сезон. Поки частина міста відпочивала на пляжі, інша була вкрита білою "ковдрою".

Сніг випав попри те, що середньомісячна температура на хорватському побережжі в цій порі становить 25-27 градусів. Про незвичне для червня погодне явище пише видання 24 sata.

До слова В Криму зафіксували смерч: відео

Сніговий покрив у деяких місцях досягав 10 сантиметрів. Деякі автомобілі застрягли через опади, адже на землі сніг майже одразу перетворився у твердий лід.

Це по-справжньому нереальна і сюрреалістична сцена для другої половини червня, пишуть місцеві видання. Схоже, сніг посеред літа шокував хорватів.

У Хорватії посеред літа випав сніг: дивіться фото

Місто Каштела в Хорватії, де випав сніг: карта