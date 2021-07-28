Видеодоказательство прейскуранта опубликовал один из туристов курорта. Платные услуги спасателей предлагают на закрытом пляже, который расположен возле четырехзвездочного отеля.

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Интересно, что посещение VIP-территории повышенной комфортности стоит от 3500 до 7000 рублей, или 1273 -2547 гривен в день, в зависимости от размещения на пляже.

Как это объяснили арендаторы пляжа

Представители серф-станции сообщили изданию "Подъем", что "это обычная практика", но позже назвали прейскурант ошибкой.

Серф-станция не имеет отношения к спасению людей, которые тонут. За спасение отвечают спасатели пляжа. Услуги "спасение на воде" у серф-станции нет,

– заявили в организации.

Интересно! Согласно закону России, услуга спасения является бесплатной.

В администрации Сочи сообщили РИА Новости, что проверили прейскурант пляжа, расположенного на территории отеля. Информационную табличку с прайсом на дополнительные услуги оперативно отредактировали.

Сотрудник службы маркетинга серф-станции, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена,

– сказали в мэрии.

В мэрии добавили, что провели разъяснительную беседу с арендатором пляжа о том, что ограничение свободного прохода к морю недопустимо.

В Сочи за спасение людей на воде берут 800 рублей: смотрите видео