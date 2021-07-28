Відеодоказ прейскуранту опублікував один з туристів курорту. Платні послуги рятувальників пропонують на закритому пляжі, що розташований біля чотиризіркового готелю.

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Цікаво, що відвідування VIP-території підвищеної комфортності коштує від 3500 до 7000 рублів, або ж 1273 –2547 гривень на день в залежності від розміщення на пляжі.

Як це пояснили орендарі пляжу

Представники серф-станції повідомили виданню "Підйом", що "це звичайна практика", але пізніше назвали прейскурант помилкою.

Серф-станція не має відношення до порятунку людей, які тонуть. За порятунок відповідають рятувальники пляжу. Послуги "порятунок на воді" у серф-станції немає,

– заявили в організації.

Цікаво! Згідно із законом Росії, послуга порятунку є безкоштовною.

В адміністрації Сочі повідомили РІА Новини, що перевірили прейскурант пляжу, розташованого на території готелю. Інформаційну табличку з прайсом на додаткові послуги оперативно відредагували.

Співробітник служби маркетингу серф-станції, відповідальний за виготовлення рекламної продукції, звільнений, а табличка з допущеними в ній помилками й формулюваннями знищена,

– сказали в мерії.

У мерії додали, що провели роз'яснювальну бесіду з орендарем пляжу про те, що обмеження вільного проходу до моря неприпустимо.

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