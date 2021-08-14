Дельфины радовали своим присутствием туристов недолго. Через некоторое время они исчезли в море.
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В Кирилловке заметили дельфинов
После нескольких штормов вода в море в курортной Кирилловке стала чище. Отдыхающие отмечают, что медуз уже почти нет. Более того, 13 августа там заметили нескольких дельфинов.
В море в Кирилловке увидели дельфинов: смотрите видео
Нашествие медуз летом 2021 года: основное
- Сначала настоящее нашествие медуз в июле 2021 года зафиксировали на пляжах курортного Бердянска. Из-за обилия мертвых животных на берегу и в воде люди не могли купаться.
- Впоследствии большое количество медуз заполонило популярные курорты Кирилловку и Лазурное.
- 1 августа пляжи в Кирилловке наконец очистились от медуз. Туристы смогли наслаждаться отдыхом. Но уже на следующий день живность снова начало прибивать к берегу.
- 12 августа сообщалось, что курорт продолжает страдать от нашествия медуз. От нежелательных гостей на местных пляжах не спасали даже специальные сетки.