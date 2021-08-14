Дельфины радовали своим присутствием туристов недолго. Через некоторое время они исчезли в море.

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В Кирилловке заметили дельфинов

После нескольких штормов вода в море в курортной Кирилловке стала чище. Отдыхающие отмечают, что медуз уже почти нет. Более того, 13 августа там заметили нескольких дельфинов.

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