Курортную Кирилловку накрыл сильный шторм: фото, видео

На юге Запорожской области море затопило прибрежные села, под водой оказались 40 баз отдыха на Федотовой Косе в Кирилловке.

Сильный ветер сорвал крышу в одной из школ Акимовского района.

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Мощный порыв просто сорвал крышу над актовым залом и перевернул ее на двор. К слову, кровля была новая – ее установили только в этом году.

К счастью, инцидент случился в выходной, поэтому никто не пострадал. На месте работает специальная комиссия, которая оценивает ущерб.

Кирилловка



Кирилловка