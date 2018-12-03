Курортную Кирилловку накрыл сильный шторм: фото, видео
На юге Запорожской области море затопило прибрежные села, под водой оказались 40 баз отдыха на Федотовой Косе в Кирилловке.
Сильный ветер сорвал крышу в одной из школ Акимовского района.
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Мощный порыв просто сорвал крышу над актовым залом и перевернул ее на двор. К слову, кровля была новая – ее установили только в этом году.
К счастью, инцидент случился в выходной, поэтому никто не пострадал. На месте работает специальная комиссия, которая оценивает ущерб.
Кирилловка
Кирилловка
Кирилловка
Источник: 24 канал
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