Курортну Кирилівку накрив сильний шторм: фото, відео
На півдні Запорізької області море затопило прибережні села, під водою опинились 40 баз відпочинку на Федотовій Косі та в Кирилівці.
Сильний вітер зірвав дах в одній із шкіл Якимівського району.
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Потужний порив просто зірвав дах над актовим залом і перевернув його на подвір’я. До слова, покрівля була нова – її встановили лише цього року.
На щастя, інцидент трапився у вихідний, тому ніхто не постраждав. На місці працює спеціальна комісія, яка оцінює збитки.
Кирилівка
Кирилівка
Кирилівка
Джерело: 24 канал
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