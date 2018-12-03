Курортну Кирилівку накрив сильний шторм: фото, відео

На півдні Запорізької області море затопило прибережні села, під водою опинились 40 баз відпочинку на Федотовій Косі та в Кирилівці.

Сильний вітер зірвав дах в одній із шкіл Якимівського району.

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Потужний порив просто зірвав дах над актовим залом і перевернув його на подвір’я. До слова, покрівля була нова – її встановили лише цього року.

На щастя, інцидент трапився у вихідний, тому ніхто не постраждав. На місці працює спеціальна комісія, яка оцінює збитки.



Кирилівка



Кирилівка