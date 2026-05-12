Откроют ли в этом году пляжи на Николаевщине: Ким раскрыл все детали

На Николаевщине готовились к открытию курортного сезона на море уже этим летом. Но пока что есть проблемы, которые сложно решить.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал 24 Каналу, что пока нужно подождать с курортным сезоном на море. К сожалению, ситуация с безопасностью пока не дает возможности разрешить купание на море.

Каким будет курортный сезон на Николаевщине?

По словам Кима, в этом году в регионе готовились к открытию курортного сезона на море. Удалось найти инструментарий, как оградить пляжи, чтобы защитить туристов. Однако военные не позволяют этого сделать. Опасность слишком велика.

Географически некоторые пляжи расположены от 4 до 20 километров до оккупированных территорий. Россияне могут атаковать как FPV-дронами, так и легкими беспилотниками и артиллерией. Военные осознают эту опасность, поэтому не позволяют разминировать территорию и открывать море,

– отметил Ким.

При этом внутренние водоемы на Николаевщине будут открыты. Каждый желающий может туда приехать отдыхать.

Обратите внимание! На Николаевщине не только нет туристического сезона на море. Там также не работают морские порты еще фактически с начала полномасштабной войны. Тогда российские оккупанты захватили Кинбурнский полуостров, что позволяет им контролировать выход в Черное море из николаевских и херсонских портов. Корабли проходят примерно в 1 километре от Кинбурнской косы. Враг может обстреливать их фактически из любого оружия.

Удары по прифронтовым территориям на Юге: что известно

Оккупанты постоянно атакуют прифронтовые территории. Гражданские живут там в сложных условиях, ведь россияне могут дотянуться туда как FPV-дронами, так и "Шахедами" с артиллерией.

К примеру, 8 мая захватчики ударили баллистической ракетой "Искандер" из Крыма по границе Одесской и Херсонской областей. Также россияне прицельно бьют по гражданской инфраструктуре. К примеру, 7 мая враг атаковал пассажирский локомотив на Николаевщине. К счастью, никто не пострадал.

Особую опасность в Херсоне представляют именно российские FPV-дроны. Враг фактически атакует все, до чего может дотянуться. Так, утром 10 мая российский FPV-дрон ударил по автомобилю работника местного горсовета. Мужчина получил минно-взрывную травму. Его госпитализировали.

Херсонский журналист Сергей Никитенко подчеркивал, что в городе используют антидронные сетки и мобильные огневые группы, чтобы сбивать беспилотники. Но это не всегда удается сделать. В последнее время российские дроны долетают даже до тех районов, которые ранее считались сравнительно безопасными.