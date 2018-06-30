Курортный сезон в оккупированном Крыму: появились новые печальные фото

Несмотря на летний курортный сезон в оккупированном Российской Федерацией Крыму на пляжах почти нет туристов, а некоторые из них завалены мусором.

Соответствующие фото опубликовали на странице в RoksolanaToday & Крым в Twitter.

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Несмотря на разгар туристического сезона, отдыхающих на оккупированном полуострове так и не стало больше.

В частности, на фото видно, крымские пляжи частично пустуют, и там не наблюдается большого наплыва людей.

В то же время, некоторые части приморских зон завалены мусором, несмотря на значительное отсутствие туристов.

Севастополь,Кача

сейчас

Врать сложно-мизер вебок с пляжей

В Алуште-одна работала пляжная.Изменили угол-пляжа не видно

что то сплин напал...грустно... pic.twitter.com/r7lWyKl2Ze — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.

Только что прочла-один лапоть другому

- мі в Рыбачьем-народу море!

Рыбачье прямо сейчас.Море есть.Народу-нет

Так сегодня суббота,выходной pic.twitter.com/JUc8WONmVQ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.

Нееее

это Не Гурзуф,нет..

Не в субботу(прямо сейчас)

Не,завтра не июль,что вы...

То все Госдеп врет... pic.twitter.com/oF2aJ5FYwF — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.

пляж Ялта Интурист

у нас лучше все одно...

мусор вывезти по мосту и все... pic.twitter.com/n3zTISgUws — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.