Курортный сезон в оккупированном Крыму: появились новые печальные фото
Несмотря на летний курортный сезон в оккупированном Российской Федерацией Крыму на пляжах почти нет туристов, а некоторые из них завалены мусором.
Соответствующие фото опубликовали на странице в RoksolanaToday & Крым в Twitter.
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Несмотря на разгар туристического сезона, отдыхающих на оккупированном полуострове так и не стало больше.
В частности, на фото видно, крымские пляжи частично пустуют, и там не наблюдается большого наплыва людей.
В то же время, некоторые части приморских зон завалены мусором, несмотря на значительное отсутствие туристов.
Источник: 24 Канал
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