Курортний сезон в окупованому Криму: з'явилися нові сумні фото
Незважаючи на літній відпочивальний сезон в окупованому Російською Федерацією Криму на пляжах майже немає туристів, а деякі з них закидані сміттям.
Відповідні фото опублікували на сторінці у RoksolanaToday&Крим у Twitter.
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Незважаючи на розпал туристичного сезону, відпочивальників на окупованому півострові так і не побільшало.
Зокрема, на фото помітно, кримські пляжі частково пустують, і там не спостерігається великого напливу людей.
Водночас, деякі частини приморських зон завалені сміттям, попри значну відсутність туристів.
Джерело: 24 Канал
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