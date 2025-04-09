Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу легиона "Свобода России".

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Что известно о тренировочном курсе "Свободы России"

В легионе отмечают, что за два месяца тренировочного лагеря охотно овладеют всем необходимым: обращение с оружием и различной военной техникой, тактику, медицину, топографию. После общевойсковой подготовки доброволец сможет самостоятельно выбрать, в каком направлении работать.

Сила подразделения определяется слабым звеном. Поэтому наша цель – максимально подготовить рекрутов к реальным боевым условиям. Жизнь и здоровье каждого – наш главный приоритет,

– указывают военные.

Легион "Свобода России" отмечает: если подать заявление уже сейчас, то уже летом вы встретитесь с собратьями.

Промо тренировочного лагеря "Свободы России": смотрите видео

Кстати, партизаны сопротивления "Свобода России" в марте провели несколько акций против военных "артерий" армии страны-агрессора. Речь о поджогах трансформаторной подстанции, башен связи и автомобилей.