Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу легіону "Свобода Росії".

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Що відомо про тренувальний курс "Свободи Росії"

У легіоні зазначають, що за два місяці тренувального табору охоче опанують все необхідне: поводження зі зброєю та різною військовою технікою, тактику, медицину, топографію. Після загальновійськової підготовки доброволець зможе самостійно обрати, у якому напрямі працювати.

Сила підрозділу визначається найслабшою ланкою. Тому наша мета – максимально підготувати рекрутів до реальних бойових умов. Життя та здоров’я кожного – наш головний пріоритет,

– вказують військові.

Легіон "Свобода Росії" наголошує: якщо подати заяву вже зараз, то вже влітку ви зустрінетеся з побратимами.

Промо тренувального табору "Свободи Росії": дивіться відео

До речі, партизани спротиву "Свобода Росії" в березні провели кілька акцій проти військових "артерій" армії країни-агресорки. Мова про підпали трансформаторної підстанції, веж зв'язку та автомобілів.