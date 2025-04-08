Про це пише 24 Канал з посиланням на Легіон спротиву "Свобода Росії".
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Партизани борються проти путінського режиму
Цієї весни представники опору в Росії зустрічав весну активною боротьбою з путінським режимом та його машиною вбивств. Вже три роки "Свобода Росії" знищує окупантів, не дозволяючи їм потрапити на війну в Україні, а також проводить диверсії на ворожій території.
Так за березень Легіон встиг провести:
- підпал трансформаторної підстанції в Сичово, Челябінської області;
- підпал веж зв'язку в Санкт-Петербурзі та Новосибірську;
- підпал автомобілів працівників НПО "Сплав" у Тулі;
- поширення листівок та графіті з нагоди 3-річчя заснування Легіону
- пряму трансляцію подкасту "Спротив.ФМ".
Наш прихильник ефективно підійшов до цього завдання – тепер в ОМОН, що знаходиться поруч, у Новосибірську будуть проблеми з комунікацією, і виконувати свої "ментівські" завдання для путінського режиму їм буде набагато складніше,
– прокоментували партизани одну зі своїх акцій.
А от автомобілі Легіон підпалив для того, щоб нагадати виробникам російської зброї, що партизанський рух живий.
"Свобода Росії" підсумували проведені акції в березні: дивіться відео
Нагадаємо, раніше один з учасників Легіону розповів, як маючи доступ до секретної інформації, виводив дані з ноутбуків та здійснював диверсії, зокрема на російській залізниці та на складах з боєприпасами.