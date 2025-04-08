Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Легион сопротивления "Свобода России".
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Партизаны борются против путинского режима
Этой весной представители сопротивления в России встречали весну активной борьбой с путинским режимом и его машиной убийств. Уже три года "Свобода России" уничтожает оккупантов, не позволяя им попасть на войну в Украине, а также проводит диверсии на вражеской территории.
Так за март Легион успел провести:
- поджог трансформаторной подстанции в Сычево, Челябинской области;
- поджог вышек связи в Санкт-Петербурге и Новосибирске;
- поджог автомобилей работников НПО "Сплав" в Туле;
- распространение листовок и граффити по случаю 3-летия основания Легиона
- прямую трансляцию подкаста "Сопротивление.ФМ".
Наш сторонник эффективно подошел к этой задаче – теперь в ОМОН, находящийся рядом, в Новосибирске будут проблемы с коммуникацией, и выполнять свои "ментовские" задачи для путинского режима им будет гораздо сложнее,
– прокомментировали партизаны одну из своих акций.
А вот автомобили Легион поджег для того, чтобы напомнить производителям российского оружия, что партизанское движение живое.
"Свобода России" подытожили проведенные акции в марте: смотрите видео
Напомним, ранее один из участников Легиона рассказал, как имея доступ к секретной информации, выводил данные с ноутбуков и осуществлял диверсии, в частности на российской железной дороге и на складах с боеприпасами.