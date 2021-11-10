Курс Украины в ЕС должен быть неизменным, – Атрошенко призвал не искажать его слова

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко прокомментировал свое высказывание о НАТО. Он написал об этом на своей странице в фейсбуке.

"Мне утром дали информацию по количеству погибших ребят на Донбассе. Это наши ребята, с Черниговщины. 186 жизней. Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Поэтому и реакция была соответствующей. О ЕС я не говорил, но скажу сейчас. Моя позиция на этот счет – четкая: не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным", – подчеркнул мэр Чернигова.

А для всех политиков, которые спекулируют на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина,

– подчеркнул Атрошенко.

"Нам нужно не мантры про НАТО повторять, а требовать от наших партнеров из того же НАТО, ООН, ОБСЕ реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе", – добавил городской глава. Ранее он эмоционально высказался относительно вступления Украины в НАТО, намекнув на бездействие НАТО в то время, как Россия "творит на Донбассе, что хочет".