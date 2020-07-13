На понедельник, 13 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Валюта США подорожала на копейку, а валюта Евросоюза подешевела на 14.

Официальный курс доллара и евро на 13 июля

Американский доллар поднялся в цене по сравнению с пятницей, 10 июля, и теперь официальный курс составляет 26,95 гривны, говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.

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Относительно евро, то его стоимость снизилась. Валюта ЕС подешевела на 14 копеек и теперь стоит 30,40 гривны.

Стоимость валюты на межбанке

доллар: в пределах 26,95 – 26,97 гривны;

евро: в пределах 30,45 – 30,46 гривны.

Курс валют в обменниках

На доллар обменники установили курс 26,85 гривны (покупка) и 27,05 гривны (продажа).

Курс евро в обменниках: 30,07 гривны (покупка) и 30,52 гривны (продажа).

Какая судьба у доллара? Из-за кризиса доллар оказался под угрозой, на что указывают эксперты. В частности Стивен Роуч прогнозирует конец эры доминирования доллара. Среди потенциальных валют, которые могут вступить в борьбу с долларом, называют китайский юань и евро. У валюты Евросоюза, Из-за кризиса доллар оказался под угрозой, на что указывают эксперты. В частности Стивен Роуч прогнозирует конец эры доминирования доллара. Среди потенциальных валют, которые могут вступить в борьбу с долларом, называют китайский юань и евро. У валюты Евросоюза, отмечают эксперты, больше шансов. Однако в пользу юаня то, что китайская экономика развивается быстрее, чем американская.

Среднегодовой курс доллара по отношению к гривне / Инфографика 24 канала