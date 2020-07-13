На понеділок, 13 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Валюта США подорожчала на копійку, а валюта Євросоюзу подешевшала на 14.

Офіційний курс долара та євро на 13 липня

Американський долар піднявся в ціні в порівнянні з п'ятницею, 10 липня, і тепер офіційний курс становить 26,95 гривні, мовиться в повідомленні на сайті Національного банку України.

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Щодо євро, то його вартість знизилась. Валюта ЄС подешевшала на 14 копійок і тепер коштує 30,40 гривні.

Вартість валюти на міжбанку

долар: у межах 26,95 – 26,97 гривні;

євро: у межах 30,45 – 30,46 гривні.

Курс валют в обмінниках

На долар обмінники встановили курс 26,85 гривні (купівля) та 27,05 гривні (продаж).

Курс євро в обмінниках: 30,07 гривні (купівля) та 30,52 гривні (продаж).

Яка доля у долара? Через кризу долар опинився під загрозою, на що вказують експерти. Зокрема Стівен Роуч прогнозує кінець ери домінування долара. Серед потенційних валют, що можуть вступити у боротьбу з доларом, називають китайський юань та євро. У валюти Євросоюзу, Через кризу долар опинився під загрозою, на що вказують експерти. Зокрема Стівен Роуч прогнозує кінець ери домінування долара. Серед потенційних валют, що можуть вступити у боротьбу з доларом, називають китайський юань та євро. У валюти Євросоюзу, зазначають експерти, більше шансів. Проте на користь юаню те, що китайська економіка розвивається швидше, ніж американська.



Середньорічний курс гривні щодо долара/ Інфографіка 24 каналу