Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции.

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Как рассказал Чубенко, подозреваемому оставили круглосуточный домашний арест с применением электронного контроля. Срок действия меры пресечения – до 12 августа.

Напомним, что 12 июня начальнику кафедры, на которой обучались курсанты, объявили подозрение. Позже его уволили. Следователи говорят, что подозреваемый дал указание курсантам разобрать боеприпас 152 калибра, чтобы сделать из него макет.

Что этому предшествовало