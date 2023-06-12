Курсанты третьего курса погибли ориентировочно в 14.30 31 мая в учебном подразделении ГСЧС. По данным следствия, снаряд взорвался в общежитии, где проживали и обучались курсанты.

Важно Гибель курсантов ГСЧС в Харьковской области: стала известна причина взрыва

Что известно о подозрении начальнику кафедры

Следствие сообщило, что, по их данным:

именно начальник кафедры принес в учебный корпус этот снаряд;

он дал курсантам указание разобрать боевой запас до 6 июня;

студенты ему говорили, что они учатся только на третьем курсе и не знают, как правильно это делать;

однако начальник кафедры сказал им сделать это обязательно, иначе их не отпустят в увольнение.

По данным следствия, в помещении общежития, где живут и учатся курсанты, 31 мая (2023 – 24 Канал) взорвался артснаряд калибром 152 миллиметров. В результате погибли два курсанта-спасателя, еще один получил ранения,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Прокуратура сообщила начальнику кафедры о подозрении по факту убийства двух человек, совершенного по неосторожности. Если вина по этой статье будет доказана, то ему грозит 5 – 8 лет тюрьмы.

В настоящее время решается вопрос, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Важно! Заместитель начальника Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что о подозрении сообщили начальнику кафедры пиротехнической и специальной подготовки факультета гражданской защиты Национального университета гражданской защиты Украины. Полиция уже допросила 68 свидетелей и шестерых потерпевших.



Начальнику кафедры сообщили о подозрении / Фото с фейсбука Сергея Болвинова

Что известно о трагедии с курсантами

1 июня пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что 31 мая около 14:30 в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС взорвалось неустановленное взрывное устройство. Трагедия произошла в Национальном университете гражданской защиты Украины.

К сожалению, в результате взрыва в скорой от полученных травм погибли два курсанта 21 и 22 лет. Еще один 20-летний курсант получил незначительные ранения.

Тогда же пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева заявила, что 4 должностных лица Национального университета гражданской защиты отстранили на время расследования.

Уже 2 июня глава ГСЧС Сергей Крук заявил, что, независимо от результатов расследования, лица, чьи действия привели к гибели молодых парней, не имеют морального права работать с курсантами. Поэтому их уволят с должностей.

5 июня заместитель начальника Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что причина взрыва – артснаряд к самоходной артиллерийской установке "Пион".

Обратите внимание! С двумя курсантами Романом Слипцем и Евгением Кочетовым попрощались в Харькове 3 июня. Родителей обоих ребят на похоронах не было, ведь они находятся на временно оккупированных территориях. Мать девушки погибшего Евгения Кочетова Галина Стеценко рассказывала, что после огласки руководство Национального университета гражданской защиты начало игнорировать родственников погибших курсантов.