Курсанти третього курсу загинули орієнтовно о 14:30 31 травня в навчальному підрозділі ДСНС. За даними слідства, снаряд вибухнув у гуртожитку, де проживали та навчались курсанти.

Важливо Загибель курсантів ДСНС на Харківщині: стала відома причина вибуху

Що відомо про підозру начальнику кафедри

Слідство повідомило, що, за їхніми даними:

саме начальник кафедри приніс у навчальний корпус цей снаряд;

він дав курсантам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня;

студенти йому говорили, що вони вчаться тільки на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити;

проте начальник кафедри сказав їм зробити це обов'язково, інакше їх не відпустять у звільнення.

За даними слідства, у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти, 31 травня (2023 року – 24 Канал) вибухнув артснаряд калібром 152 міліметрів. Внаслідок цього загинули двоє курсантів-рятувальників, ще один зазнав поранень,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Прокуратура повідомила начальнику кафедри про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність. Якщо провину за цією статтею доведуть, то йому загрожує 5 – 8 років тюрми.

Наразі розв'язують питання, щоб обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Важливо! Заступник начальника Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що про підозру повідомили начальнику кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України. Поліція вже допитала 68 свідків та шістьох потерпілих.



Начальнику кафедри повідомили про підозру / Фото з фейсбука Сергія Болвінова

Що відомо про трагедію з курсантами

1 червня прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомив, що 31 травня близько 14:30 у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Трагедія трапилась в Національному університеті цивільного захисту України.

На жаль, внаслідок вибуху у швидкій від отриманих травм загинули двоє курсантів 21 та 22 років. Ще один 20-річний курсант зазнав незначних поранень.

Тоді ж речниця МВС України Мар'яна Рева заявила, що 4 посадовців Національного університету цивільного захисту відсторонили на час розслідування.

Вже 2 червня глава ДСНС Сергій Крук заявив, що, незалежно від результатів розслідування, особи, чиї дії призвели до загибелі молодих хлопців, не мають морального права працювати з курсантами. Тому їх звільнять з посад.

5 червня заступник начальника Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що причина вибуху – артснаряд до самохідної артилерійської установки "Піон".

Зверніть увагу! З двома курсантами Романом Сліпцем та Євгеном Кочетовим попрощались у Харкові 3 червня. Батьків обох хлопців на похороні не було, адже вони перебувають на тимчасово окупованих територіях. Матір дівчини загиблого Євгена Кочетова Галина Стеценко розповідала, що після розголосу керівництво Національного університету цивільного захисту почало ігнорувати родичів загиблих курсантів.