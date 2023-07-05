Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, апеляція залишила в силі рішення суду першої інстанції.

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Як розповів Чубенко, підозрюваному залишили цілодобовий домашній арешт із застосуванням засобу електронного контролю. Строк дії запобіжного заходу – до 12 серпня.

Нагадаємо, що 12 червня начальнику кафедри, на якій навчалися курсанти, оголосили підозру. Згодом його звільнили. Слідчі кажуть, що підозрюваний дав вказівку курсантам розібрати боєприпас 152 калібру, щоб зробити з нього макет.

Що цьому передувало