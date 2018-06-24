Курсанты устроили зрелищный флешмоб в поддержку украинских военных на Донбассе: фото

В Национальной академии сухопутных войск состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня курсанта. Во время торжеств курсанты организовали флешмоб с целью поддержать украинских военнослужащих, которые защищают независимость государства на Донбассе.

Десятки курсантов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, расположенной во Львове, перестроились, выложив на плацу лозунг "Вместе – сильные!", передает пресс-центр Министерства обороны Украины. Читайте также: В Польше перекресток получил имя генерала армии УНР Кроме этого, они в сопровождении военного оркестра Академии выполнили известную песню "Дорога на Схід". Зрелищные снимки с воздуха разместили на сайте Минобороны. "Флешмоб курсантов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в поддержку воинов на востоке Украины", – отметили в подписи к фото.

Львовские курсанты провели флешмоб в поддержку украинских защитников на Донбассе