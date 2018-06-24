Курсанти влаштували видовищний флешмоб на підримку українських військових на Донбасі: фото

У Національній академії сухопутних військ відбулися святкові заходи з нагоди Дня курсанта. Під час урочистостей курсанти організували флешмоб з метою підтримати українських військовослужбовців, які захищають незалежність держави на Донбасі.

Десятки курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, розташованої у Львові, перешикувалися, виклавши на плацу гасло "Разом – сильні!", передає прес-центр Міністерства оборони України. Читайте також: У Польщі перехрестя отримало ім'я генерала армії УНР Окрім цього, вони у супроводі військового оркестру Академії виконали відому пісню "Дорога на Схід". Видовищні знімки з повітря розмістили на сайті Міноборони. "Флешмоб курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в підтримку воїнів на сході України", – зазначили у підписі до фото.

Львівські курсанти провели флешмоб на підтримку українських оборонців на Донбасі