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Курсанти влаштували видовищний флешмоб на підримку українських військових на Донбасі: фото

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Курсанти перешикувалися, виклавши на плацу гасло "Разом – сильні!"
Курсанти перешикувалися, виклавши на плацу гасло "Разом – сильні!" / фото – прес-центр Міноборони

У Національній академії сухопутних військ відбулися святкові заходи з нагоди Дня курсанта. Під час урочистостей курсанти організували флешмоб з метою підтримати українських військовослужбовців, які захищають незалежність держави на Донбасі.

Десятки курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, розташованої у Львові, перешикувалися, виклавши на плацу гасло "Разом – сильні!", передає прес-центр Міністерства оборони України.

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Окрім цього, вони у супроводі військового оркестру Академії виконали відому пісню "Дорога на Схід". 

Видовищні знімки з повітря розмістили на сайті Міноборони. 

"Флешмоб курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в підтримку воїнів на сході України", – зазначили у підписі до фото.

Курсанти флешмоб ЗСУ
Львівські курсанти провели флешмоб на підтримку українських оборонців на Донбасі

 

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні Сили України Міністерство оборони України
Джерело: 24 канал
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