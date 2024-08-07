Более того, российские военкоры ныли, что якобы российская армия не контролирует ряд населенных пунктов и украинские войска продолжают двигаться вглубь. Где именно расположена Курская область, насколько далеко от Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Насколько далеко расположена Курская область, где произошел прорыв

Курская область России расположена в непосредственной близости к Сумской области Украины. От города Сум до границы нашего государства с этим регионом страны-агрессора – расстояние около 31 километра.

Еще 6 августа российские пропагандисты писали, что якобы прорыв произошел в Суджанском и Кореневском районе Курской области. Тогда оккупанты отмечали, что "ВСУ движутся в сторону Гончаровки и Куриловки".

Уже утром 7 августа в российских телеграм-каналах появилась информация, что ВСУ якобы заняли приграничные села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в этом регионе страны-агрессора.

Оккупанты заявляли также о так называемых атаках украинских сил на таких направлениях:

с КПП "Суджа" в направлении Суджи и Олешни;

со стороны села Новенькое Сумской области в направлении Николаево-Дарьино Курской области.

О напряженной ситуации россияне сообщали и в хуторе Олешня. Также россияне заявляют о "скоплении украинских сил" в Юнаковке.

Около 15 часов по киевскому времени 7 августа в российских пабликах начала появляться информация, что россияне якобы потеряли контроль над городом Суджа в Курской области. Этот населенный пункт расположен в 10 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, россияне пишут о якобы движении ВСУ в направлении населенных пунктов Новоивановка, Снагость, Лебедевка и Казачья Локня, что также примерно в 15 километрах от границы.

Где расположена Курская область России: смотрите на карте

Относительно ситуации в Курской области уже успел высказаться российский президент Владимир Путин. Диктатор назвал ситуацию, которая сложилась в регионе, "провокацией киевского режима", а также поручил координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области, сказав, что "меры должны быть приняты немедленно".