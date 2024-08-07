Ба більше, російські "військкори" скиглять, що начебто російська армія не контролює низку населених пунктів й нібито українські війська продовжують рухатися вглиб. Де саме розташована Курська область, наскільки далеко від України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Наскільки далеко розташована Курська область, де стався прорив

Курська область Росії розташована у безпосередній близькості до Сумської області України. Від міста Сум до кордону нашої держави з цим регіоном країни-агресорки відстань близько 31 кілометра.

Іще 6 серпня російські пропагандисти писали, що нібито прорив стався у Суджанському і Коренівському районі Курської області. Тоді окупанти зазначали, що "ЗСУ рухаються в бік Гончарівки та Курилівки".

Уже вранці 7 серпня у російських телеграм-каналах з'явилась інформація, що ЗСУ нібито зайняли прикордонні села Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове у цьому регіоні країни-агресорки.

Окупанти заявляли також про так звані атаки українських сил на таких напрямках:

з КПП "Суджа" у напрямку Суджі та Олешні;

з боку села Новеньке Сумської області в напрямку Миколаєво-Дар'їно Курської області.

Про напружену ситуацію росіяни повідомляли й в хуторі Олешня. Також росіяни заявляють про "скупчення українських сил" у Юнаківці.

Близько 15 години за київським часом 7 серпня у російських пабліках почала з'являтися інформація, що росіяни нібито втратили контроль над містом Суджа у Курській області. Цей населений пункт розташований за 10 кілометрів від кордону з Україною.

Окрім того, росіяни пишуть про буцімто рух ЗСУ у напрямку населених пунктів Новоіванівка, Снагость, Лебедівка та Козача Локня, що також у близько 15 кілометрах від кордону.

Де розташована Курська область Росії: дивіться на карті

Стосовно ситуації у Курській області вже встиг висловитися російський президент Владімір Путін. Диктатор назвав ситуацію, яка склалася у регіоні "провокацією київського режиму", а також доручив координувати роботу з надання допомоги мешканцям Курської області, сказавши, що "заходи повинні бути вжиті негайно".