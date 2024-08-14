Украинцы иронизируют над тем, что за империалистическими взглядами России стоит неспособность защитить своих граждан. В своем равнодушии россияне забыли, что за свою жестокость Россия сможет получить справедливый ответ.

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Мемы о Курской области

Владимир Зеленский 12 августа впервые подтвердил, что именно украинская армия проводит операцию в Курской области. Конечно, граждане задолго до этого начали догадываться, что же там происходит.

Разговор Зеленского и Байдена / фото из сети

Украине удалось взять под контроль не менее 1000 квадратных километров Курской области. Это больше, чем оккупировала Россия за год наступательных операций на территории Украины. В то же время россияне продолжают терять технику и личный состав.

Операция в Курской области / Последний капиталист

Президент уже анонсировал, что в случае необходимости в Курской области создадут военные комендатуры. Пользователи сети уже нашли достойного кандидата, что мог бы их возглавить все заодно.

Кого украинцы видят главой военных комендатур / Последний капиталист

Конечно, не обошлось на этой неделе и без шуток о Курской АЭС и энергетиков ДТЭК, которые уже с нетерпением ожидают новые генерирующие мощности.

Реакция ДТЭК на движение в Курской области: смотрите видео

За ситуацией в Курской области наблюдают не только украинцы, а жители других стран. Например, девушка из Венесуэлы заметила сходство приблизительной карты продвижения ВСУ с ее родной страной.

Сходство продвижения ВСУ и Венесуэлы / Kat Aurora

На этом фантазия украинцев не ограничилась, поэтому выделим еще несколько наиболее остроумных шуток о ситуации в Курской области.