Украинцы иронизируют над тем, что за империалистическими взглядами России стоит неспособность защитить своих граждан. В своем равнодушии россияне забыли, что за свою жестокость Россия сможет получить справедливый ответ.
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Мемы о Курской области
Владимир Зеленский 12 августа впервые подтвердил, что именно украинская армия проводит операцию в Курской области. Конечно, граждане задолго до этого начали догадываться, что же там происходит.
Разговор Зеленского и Байдена / фото из сети
Украине удалось взять под контроль не менее 1000 квадратных километров Курской области. Это больше, чем оккупировала Россия за год наступательных операций на территории Украины. В то же время россияне продолжают терять технику и личный состав.
Операция в Курской области / Последний капиталист
Президент уже анонсировал, что в случае необходимости в Курской области создадут военные комендатуры. Пользователи сети уже нашли достойного кандидата, что мог бы их возглавить все заодно.
Кого украинцы видят главой военных комендатур / Последний капиталист
Конечно, не обошлось на этой неделе и без шуток о Курской АЭС и энергетиков ДТЭК, которые уже с нетерпением ожидают новые генерирующие мощности.
Реакция ДТЭК на движение в Курской области: смотрите видео
За ситуацией в Курской области наблюдают не только украинцы, а жители других стран. Например, девушка из Венесуэлы заметила сходство приблизительной карты продвижения ВСУ с ее родной страной.
Сходство продвижения ВСУ и Венесуэлы / Kat Aurora
На этом фантазия украинцев не ограничилась, поэтому выделим еще несколько наиболее остроумных шуток о ситуации в Курской области.